Школьная линейка 2019: дата, особенности

Традиционно в первый день нового учебного года в украинских школах проводят линейки. Обычно это мероприятие проходит 1 сентября.

В 2019 году 1 сентября приходится на воскресенье, но несмотря на это праздничная линейка состоится именно в первый день осени.

Стоит учесть, что сейчас школы в Украине имеют право самостоятельно выбирать формат и дату празднования. Так некоторые ученые заведения приняли решение провести первый звонок в понедельник, 2 сентября. Тогда же и начнется первый учебный день.

Поэтому родителям стоит уточнить дату проведения праздника в той школе, в которой учится ребенок.

Ранее Корреспондент рассказывал сколько стоит собрать ребенка в школу и где покупать необходимое. Также сообщалось, что Супрун напомнила о прививках перед школой.

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Источник: korrespondent.net