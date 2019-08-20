Лента RSS
Подписаться на ленту
20 августа 2019, вторник, 13:44
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,05
  • € 2,28
20. 08. 2019

Школьная линейка 2019: дата, особенности

Традиционно в первый день нового учебного года в украинских школах проводят линейки. Обычно это мероприятие проходит 1 сентября.

В 2019 году 1 сентября приходится на воскресенье, но несмотря на это праздничная линейка состоится именно в первый день осени.

Стоит учесть, что сейчас школы в Украине имеют право самостоятельно выбирать формат и дату празднования. Так некоторые ученые заведения приняли решение провести первый звонок в понедельник, 2 сентября. Тогда же и начнется первый учебный день.

Поэтому родителям стоит уточнить дату проведения праздника в той школе, в которой учится ребенок.

Ранее Корреспондент рассказывал сколько стоит собрать ребенка в школу и где покупать необходимое. Также сообщалось, что Супрун напомнила о прививках перед школой.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Украина
Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

Никогда не покупаю шаурму в ларьках, делаю дома, получается как настоящая, даже пару раз отравился.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Нужна ли Беларуси интеграция с Россией?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.