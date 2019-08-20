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20. 08. 2019

СБУ: в Сумах готовили теракт на День Независимости

Служба безопасности Украины заявляет о предотвращении теракта, который готовили на День Независимости в Сумах. Об этом говорится в сообщении пресс-службы СБУ во вторник, 20 августа.

"В Сумской области Служба безопасности Украины предупредила провокации во время массовых акций накануне Дня Независимости Украины", - говорится в сообщении.

Отмечается, что сотрудники спецслужбы задержали 19-летнего сумчанина, который является членом радикальной молодежной группировки.

Правоохранители считают, что он вместе с сообщниками планировал взорвать боеприпасы и взрывчатку в местах массового скопления людей.

"Правоохранители изъяли по месту жительства злоумышленников гранату Ф-1, боеприпасы и взрывчатые вещества. Следствие проверяет версию о подготовке провокационных акций во время массовых мероприятий, в том числе в культовых помещениях, а также во время торжеств по случаю празднования Дня Флага Украины и проведения концерта KVARTAL-FEST 23 августа на территории Сумской области", - заявляют в СБУ.

Подготовлено сообщение о подозрении в совершении преступлений. Продолжается досудебное следствие.

Ранее Корреспондент писал о том, как отметят День Независимости в 2019 году.

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Источник: korrespondent.net

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