В НАБУ отреагировали на заявление о "прослушке" замгенпрокурора

Директор Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник дал понять, что его ведомство не устанавливало несанкционированную "прослушку" в кабинете заместителя генпрокурора Анжелы Стрижевской. Об этом сообщает Интерфакс-Украина во вторник, 20 августа.

"Мы не занимаемся несанкционированным прослушиванием. Все, что мы прослушиваем, делается с санкции суда", – сказал Сытник, комментируя информацию об обнаружении в кабинете Стрижевской несанкционированных прослушивающих спецсредств.

Накануне пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган сообщила, что 17 августа в кабинете Стрижевской была обнаружена "прослушка", в Генпрокуратуре увязывают этот факт с делом о коррупции директора НАБУ. Анжела Стрижевская является руководителем прокурора, который поддерживает админпротокол по Артему Сытнику.

Напомним, прошлой осенью в Верховной Раде обвинили ГПУ в незаконной прослушке нардепов.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net