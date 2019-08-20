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20. 08. 2019

В Виннице сгорели два авто, подозревают поджог

В ночь на вторник, 20 августа, в Виннице сгорели два автомобиля, припаркованные возле многоэтажки, сообщает Vinbazar.

Отмечается, что 13 спасателей ночью тушили горящие Volkswagen Passat и Toyota Camry. Как выяснили правоохранители, автомобили принадлежащие супружеской паре.

В полиции сообщили, что завели дело по статье об умышленном уничтожении или повреждении имущества.

Спасатели в свою очередь отчитываются, что благодаря быстрой работе удалось предотвратить опрокидывание огня на рядом расположенный автомобиль Nissan X-Trail.

Полиция устанавливает причины пожара и разыскивает виновных.

Напомним, на прошлой неделе в Киеве ночью сожгли авто. Рядом с местом пожара сотрудники полиции обнаружили пластиковую бутылку объемом около пяти литров с остатками жидкости.

Ранее сообщалось, что в Херсоне сожгли авто чиновника Укртрансбезопасности.

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Источник: korrespondent.net

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