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20. 08. 2019

НАБУ открыло дело против мэра Днепра Филатова - СМИ

Национальное антикоррупционное бюро открыло уголовное производство по факту возможного недекларирования мэром Днипра Борисом Филатовым имущества на миллион гривен. Об этом во вторник, 20 августа, сообщают Українські Новини со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По его словам, дело открыто по статье о декларировании недостоверной информации (ст. 366-1 Уголовного кодекса).

Ранее в НАПК сообщили, что Филатов с 2016 по 2017 годы не отобразил информацию о земельном участке, мотоцикле, судне и арендуемом земельном участке, а также о доме жены и указал недостоверную информацию об источнике и размере своего дохода и жены.

Общая сумма недостоверных сведений в декларациях за 2016 и 2017 годы составляет более 485 тыс. гривен и 519 тыс. гривен соответственно.

Сегодня также стало известно об открытии дела против Игоря Кононенко по аналогичному подозрению.

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Источник: korrespondent.net

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