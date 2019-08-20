Рекорды и миллионы. Итоги работы Ильенко в Госкино

Последние пять лет – самые продуктивные в истории украинского кино. За это время отечественный кинематограф получал рекордное финансирование от государства.

Госагентству по вопросам кино выделяли на кинопроизводство в Украине беспрецедентные суммы денег, в прошлом году это были 500 миллионов гривен. В распределении этих средств принимал участие глава Госкино Филипп Ильенко. 19 августа он заявил, что уходит в отставку.

Корреспондент.net подводит итоги управления Ильенко украинской киноотраслью.

Заявление

Филипп Ильенко занимал должность главы Госкино с августа 2014 года. Он сын известного режиссера Юрия Ильенко и брат политика-националиста Андрея Ильенко, депутата двух созывово Верховной Рады, который баллотировался в парламент от партии Свобода и в этом году, но выборы проиграл.

"Я не хочу превращать борьбу за кресло в триллер с элементами сложно постановочного экшена, это точно не принесет пользы индустрии. Поэтому сегодня я написал премьер-министру заявление об увольнении по собственному желанию", - заявил Филипп Ильенко о своей отставке.

Он добавил, что это позволит уже новому правительству в ближайшее время провести открытый конкурс и назначить нового руководителя.

Свою миссию на посту главы агентства Ильенко назвал завершенной. По его словам, за пять лет киноотрасль в Украине достигла лучших показателей за годы независимости. Дальнейшую деятельность Ильенко также связывает с кинематографом.

Отношения с новой властью

Ильенко призывал президента Владимира Зеленского лично не допустить показа сериала Сваты на телеканале 1+1, после того, как ранее запрещенный сериал 95 Квартала вернулся в эфир.

Вернулся в результате решения Окружного административного суда Киева, которым были отменены приказы Госкино, Министерства культуры и Службы безопасности Украины.

Ильенко напомнил, что в 2017 году российского актера Федора Добронравова внесли в "черный список" в Украине – и разрешение на прокат фильма отменили. Актер ездил в оккупированный Крым и поддерживал аннексию полуострова. Суд сослался на то, что в СБУ неправильно составили справку о том, что Добронравов составляет угрозу национальной безопасности Украины.

"Господин Владимир, Вы уже не являетесь продюсером сериала "Сваты", не являетесь его производителем – сегодня Вы президент Украины. Я считаю, что именно Вы должны принять решение о дальнейшей судьбе этого сериала и показать, что для вас является приоритетом – возвращение этого продукта в эфир или очищение информационного пространства Украины от украинофобов, пренебрегающих национальным суверенитетом и территориальной целостностью нашего государства", – заявил Ильенко.

"Я от Вашего окружения знаю, что Вы очень эмоционально и болезненно восприняли запрет "Сватов" в 2017 году – и это стало толчком к тому, что Вы начали бороться за должность президента. Но не повторяйте ошибок ваших предшественников. Сериал "Сваты" – это ваша "Липецкая фабрика". И пусть вас не вводит в заблуждение высокий рейтинг просмотра этого сериала, ведь и конфеты Рошен с восторгом и наслаждением ела вся Украина", – заявил глава Госкино.

Плюсы и минуса работы

При Ильенко процедура распределения госфинансирования впервые стала прозрачной, питчинги транслировались в прямых эфирах, хотя и не обходилось без скандалов.

“Последние пять лет стали периодом расцвета украинского кино, во многом благодаря именно Филиппу Ильенко. Если еще несколько лет назад мы радовались 2-3 украинским фильмам в год, то сегодня мы имеем 34 кинотеатральные премьеры, победы на кинофестивалях класса А и бокс-офисы на уровне голливудских блокбастеров. Увеличение финансирования киноиндустрии, Закон о поддержке кинематографии в Украине, активное продвижение на международном рынке - все это происходило при активном участии председателя Госкино”, - говорит о периоде работы Ильенко исполнительный директор Украинской киноакадемии Анна Мачух.

Значительно вырос уровень международной промо-активности нашего кино - его поддерживают международные фестивали, подводить итоги работы Ильенко во главе Госкино генеральный продюсер Одесского международного кинофестиваля Юлия Синькевич.

“Мы наблюдаем, как растет не только количество, но и качество отечественного кино. Конечно, этот процесс был бы невозможен без активной поддержки Госкино”, - констатирует она.

Критикуют Ильенко прежде всего за то, что часто государственное финансирование получали заведомо провальные фильмы и в принципе мало госсредств отбивалось кассовыми сборами. По данным руководителя отдела аналитики компании MMR Артема Вакалюка, украинские фильмы в 2018 году получили в общих кассовых сборах 8%, а это более 191 миллион гривен. То есть почти в 5 раз меньше, чем на них за год потратило государство.

Например, общий бюджет картины "Тайный дневник Симона Петлюры" составил 44,29 миллиона гривен, из них 22,14 миллиона - государственные деньги. Кассовый сбор - 2,47 миллиона гривен. То есть, почти в 10 раз меньше, чем потратило на него государство.

Действие фильма, который создатели позиционируют как историческую драму, разворачивается в 1917-1921 годах. Когда Симон Петлюра сначала неудачно боролся за независимую Украинскую Народную Республику, а затем эмигрировал в Париж, где на него открыли охоту советские агенты.

Общий бюджет картины "Позывной Бандерас" - 39,13 миллиона гривен, из них половина - 19,57 миллионов - государственное финансирование. Кассовый сбор составил 1,99 миллионов гривен. То есть, как и по Петлюре - в 10 раз меньше, чем государственные расходы на фильм.

“Госкино под председательством Филиппа Ильенко так и не лишилось нескольких недостатков. Прежде всего - это лояльность к неудачам кинематографистам. Есть целый ряд режиссеров и продюсеров, которые проваливали фильм за фильмом, но продолжали получать финансирование. Ленты были, или плохого качества, или авторы не перенапрягались с раскруткой своего детища, поэтому о прокате знали единицы. С одной стороны - это побочный эффект госфинансирования, поскольку продюсеры привыкли к тому, что деньги можно не возвращать, в случае провала ничего страшного с тобой не будет. Эта абсолютное отсутствие рисков сделало кинематографистов инфантильными. С другой стороны - без государственного финансирования наша киноиндустрия рухнет, но оно не должно быть настолько дотационным”, - формулирует претензии к Ильенко арт-критик Елена Чиченина в комментарии BBC.

Если фильм для широкой аудитории стоил несколько десятков миллионов, а в прокате собрал несколько миллионов, или менее одного, его авторам на питчинг двери должны быть закрыть, отмечает эксперт.

“ Следующий минус - идеология. Поддерживается много ура-патриотических лент, примерно такого рода, как в России. Появилась традиция отрицательных персонажей делать русскоязычными, что мне кажется совершенно недопустимым”, - добавляет Чиченина.

Героизация украинского кинематографа в советском стиле – еще одна претензия к Ильенко.

Источник: korrespondent.net