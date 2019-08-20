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20. 08. 2019

Полиция задержала людей, планировавших теракт на саммите G7

Полиция во Франции задержала четырех мужчин и одну женщину по подозрению в планировании теракта в отеле, где будут размещены жандармы, занятые в охране саммита G7 в Биаррице. Об этом сообщает BFMTV во вторник, 20 августа.

Мужчин и женщину в возрасте от 24 до 45 лет задержали в понедельник в департаменте Ланды. Они были известны спецслужбам участием в анархо-автономистском движении.

Внимание правоохранителей они привлекли обсуждением в соцсетях места размещения полиции во время саммита. Во время дискуссий обсуждалась возможность "поджечь отель".

Сейчас подозреваемые находятся под стражей. Их обвиняют в преступном сговоре с целью совершить преступление и разрушить имущество.

Как сообщалось, Франция мобилизует 10 тысяч правоохранителей для обеспечения безопасности на саммите G7.

Саммит, который состоится на юго-западе Франции в городе Биарриц 24-26 августа, пройдет на фоне торговой войны США и Китая и нестабильности финансовых рынков. Ранее СМИ сообщали, что саммит G7 впервые может завершиться без совместного заявления.

Напомним, в прошлом году президент США Дональд Трамп покинул саммит раньше и отказался от совместного коммюнике, подорвав хрупкий консенсус по поводу торгового спора между Вашингтоном и его главными союзниками.

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Источник: korrespondent.net

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