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20. 08. 2019

После встречи с Путиным Макрон написал в соцести на русском

После встречи с президентом России Владимиром Путиным французский лидер Эммануэль Макрон написал в Facebook пост на русском языке.

"Россия - очень глубоко европейская страна. Мы верим в Европу, простирающуюся от Лиссабона до Владивостока. Есть прогресс по многим политическим и экономическим вопросам, ведь мы прилагаем усилия для развития франко-российских отношений", - пишет президент Франции.

"Я убежден, что во время этого многостороннего перехода мы должны развивать архитектуру безопасности и доверия между Европейским Союзом и Россией", - считает Макрон.

Таким образом он фактически повторил свои слова, сказанные накануне на пресс-конференции с Путиным во Франции.

Как сообщалось, на встрече в официальной летней резиденции французских президентов - форте Брегансон, президенты говорили, в том числе, и об Украине.

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Источник: korrespondent.net

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