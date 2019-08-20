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20. 08. 2019

Слуга народа определилась со спикером Рады

Партия Слуга народа предложит кандидатуру Дмитрия Разумкова на пост председателя Верховной Рады, а его заместителем намерены сделать Руслана Стефанчука. Об этом во вторник, 20 августа, рассказал сам Разумков, сообщает УНН.

"Насколько я помню, одно другому не противоречит. Он (Стефанчук - ред.) может быть и первым вице-спикером и представителем президента в ВРУ. Но давайте подождем, потому что и за председателя Верховной Рады, и за первого заместителя председателя ВР будет голосовать зал Верховной Рады Украины. Партия предложит, скорее всего, именно такие кандидатуры на вышеуказанные должности", - отметил Разумков.

Как сообщается, сегодня на заседании подготовительной группы из новых нардепов занимались вопросами комитетов и организационными вопросами.

Ранее стало известно, что президент Владимир Зеленский переназначил Стефанчука на должность своего представителя в Раду. Первый раз он был назначен на этот пост 21 мая.

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Источник: korrespondent.net

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