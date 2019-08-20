Захват заложников в Бразилии: агрессор убит

Вооруженный мужчина, который взял в заложники пассажиров автобуса в Рио-де-Жанейро, убит. Об этом во вторник, 20 августа, сообщил телеканал Globo.

Отмечается, что снайпер спецназа открыл огонь по злоумышленнику после того, как тот вышел из автобуса, продержав в нем в заложниках 31 человека в течение трех часов. От полученного ранения мужчина погиб. О состоянии заложников пока не сообщается. К месту инцидента подъехало несколько машин скорой помощи.

Вооруженный револьвером и электрошокером человек в маске примерно в 5:30 по местному времени (11:30 по Киеву) захватил рейсовый пассажирский автобус, следовавший из Нитероя в Рио-де-Жанейро. Угрожая поджечь транспортное средство, он потребовал остановить автобус на оживленном мосту, связывающем города. До того, как нейтрализовать преступника, полиция смогла в результате переговоров освободить шестерых человек.

Напомним, в июле в Одессе сотрудниц кредитного учреждения взяли в заложницы. Позже полиция со штурмом их освободила. Злоумышленник требовал один миллион долларов и вертолет. В ходе операции его задержали и посадили в автозак.

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Источник: korrespondent.net