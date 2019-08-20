Лента RSS
Подписаться на ленту
20 августа 2019, вторник, 16:44
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,06
  • € 2,28
20. 08. 2019

Захват заложников в Бразилии: агрессор убит

Вооруженный мужчина, который взял в заложники пассажиров автобуса в Рио-де-Жанейро, убит. Об этом во вторник, 20 августа, сообщил телеканал Globo.

Отмечается, что снайпер спецназа открыл огонь по злоумышленнику после того, как тот вышел из автобуса, продержав в нем в заложниках 31 человека в течение трех часов. От полученного ранения мужчина погиб. О состоянии заложников пока не сообщается. К месту инцидента подъехало несколько машин скорой помощи.

Вооруженный револьвером и электрошокером человек в маске примерно в 5:30 по местному времени (11:30 по Киеву) захватил рейсовый пассажирский автобус, следовавший из Нитероя в Рио-де-Жанейро. Угрожая поджечь транспортное средство, он потребовал остановить автобус на оживленном мосту, связывающем города. До того, как нейтрализовать преступника, полиция смогла в результате переговоров освободить шестерых человек.

Напомним, в июле в Одессе сотрудниц кредитного учреждения взяли в заложницы. Позже полиция со штурмом их освободила. Злоумышленник требовал один миллион долларов и вертолет. В ходе операции его задержали и посадили в автозак.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Мир
Следующая новость Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

Никогда не покупаю шаурму в ларьках, делаю дома, получается как настоящая, даже пару раз отравился.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Нужна ли Беларуси интеграция с Россией?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.