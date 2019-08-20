Украинец пытался пересечь границу и попасть в Польшу в багажнике автомобиля. Об этом сообщила пресс-служба Госпогранслужбы во вторник, 20 августа.

Сотрудники оперативных подразделений Западного регионального управления ГПСУ заранее узнали о попытке возможного незаконного пересечения границы гражданином, которому запрещен выезд за пределы страны. Чтобы не допустить правонарушения, ситуация тщательно отслеживалась.

Вскоре непосредственно при въезде в пункт пропуска Рава-Русская около часа ночи пограничники Львовского отряда в автомобиле зафиксировали прибытие двух человек. Однако на паспортный контроль прошел только один гражданин, а именно - водитель автомобиля.

Замысел нарушителей не удался, ведь пограничники все зафиксировали и дополнительно осмотрели машину. Другого мужчину обнаружили в багажном отделении. Во время дальнейшей проверки выяснилось, что горе-пассажир является гражданином Украины 1971 года рождения, которому запрещен выезд с территории Украины.

Действия водителя подпадают под признаки уголовного преступления по ст. 332 УКУ. А гражданина Украины, который прятался в багажнике, за попытку нарушения государственной границы привлекут к административной ответственности по ст. 204-1 КУоАП. Нарушителей передали сотрудникам Нацполиции.

Cмотрите фотогалерею: Украинец в багажнике автомобиля пытался попасть в Польшу

Cмотрите фотогалерею: Украинец в багажнике автомобиля пытался попасть в Польшу

Напомним, что ранее пограничники со стрельбой остановили машину, ехавшую к границе.

Также сообщалось, что на Харьковщине иностранцы пытались незаконно пересечь границу с РФ.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net