Елена Зеленская рассказала о первом приеме высокой гостьи

Первая леди Украины Елена Зеленская провела встречу с Сарой Нетаньяху - женой премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, который посетил Киев с официальным визитом. Об этом Зеленская во вторник, 20 августа, написала на своей странице в Instagram.

"Впервые как жена президента Украины имела честь приветствовать в Киеве высокую гостью - жену премьер-министра Израиля госпожу Сару Нетаньяху. Экскурсия в Дом с химерами, искренняя и теплая беседа о важном", - написала она.

Зеленская и Нетаньяху также накануне посетили мемориал в Бабьем Яру. Жена президента отметила, что она вместе с Владимиром Зеленским, мечтают снять фильм о событиях, произошедших в этом месте.

"Она (Сара Нетаньяху – ред.) рассказала, что всю жизнь слышала историю Бабьего Яра и не могла представить своего визита в Киев без посещения этого места. Всегда помнить о трагедии, чтобы она никогда не повторилась, - наша общая задача. Во время встречи я поделилась нашей с Владимиром мечтой - снять художественный фильм о событиях в Бабьем Яру. Это пример того, как Украина и Израиль могут углубить свои культурные связи. Ведь это - наша общая история. Мы с госпожой Сарой договорились обязательно продолжить обсуждение этого проекта", - добавила первая леди Украины.

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Напомним, 19 августа чета Нетаньяху прибыла с официальным визитом в Украину. Это - первый приезд премьер-министра Израиля в нашу страну за 20 лет, прошлый состоялся еще в марте 1999 года. После переговоров лидеры Украины и Израиля почтили память погибших в Бабьем Яру во время Второй мировой войны.

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Источник: korrespondent.net