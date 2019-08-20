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20. 08. 2019

ЕС отказал Британии в пересмотре соглашения о Brexit

Евросоюз не будет пересматривать соглашение о Brexit в части механизма "бэкстоп", изъятия которого требует премьер Великобритании Борис Джонсон. Об этом во вторник, 20 августа, написал президент Европейского совета Дональд Туск в Twitter.

"Бэкстоп" - это страховка, чтобы избежать жесткой границы на острове Ирландия, пока и если не будет найдена альтернатива. Те, кто выступает против "бэкстопа" и не предлагает реалистичных альтернатив, фактически поддерживают восстановление границы. Даже если они этого не признают", - написал Туск.

О том, что соглашение о Brexit пересматриваться не будет, заявила и представитель Еврокомиссии на ежедневном брифинге в Брюсселе.

Сегодня сообщалось, что премьер-министр Великобритании Борис Джонсон обратился к Евросоюзу с предложением изменить условия соглашения о выходе страны из ЕС. В частности, британский премьер предложил отказаться от "бэкстопа".

Ранее Джонсон заявил, что подготовка к Brexit без всякого соглашения – приоритетдля него и всех госслужащих Британии.

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Источник: korrespondent.net

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