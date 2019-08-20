Глава админсуда Киева заявил о сложении полномочий

Глава Окружного админсуда Киева Павел Вовк во вторник, 20 августа, заявил о сложении полномочий председателя суда. Об этом он сказала на заседании Высшего совета правосудия, сообщают Українськi Новини.

Вовк утверждает, что добровольно сложил полномочия главы суда с 1 августа.

Новый председатель суда пока не избран. Исполняющим обязанности главы суда назначен Владимир Келеберда.

Вовк также отметил, что ушел в отпуск после сложения полномочий.

Он отрицает все предъявленные ему подозрения в вынесении незаконных решений и вмешательстве в работу госорганов.

Вовк считает, что заказчиком его головоногого преследования является бывший президент Петр Порошенко, который якобы мстит ему за решение о незаконности национализации ПриватБанка.

Напомним, 2 августа Вовку, и судьям Погрибниченко и Шепитко вручили подозрения во вмешательстве в работу Высшей квалификационной комиссии судей и других возможных преступлениях.

В подозрениях также говорилось о превышении власти, мошенничестве, служебном подлоге и халатности, незаконном препятствовании митингам, постановлении заведомо неправосудных решений, предложениях или даче взятки, вмешательстве в работу автоматического документооборота суда.

Как сообщалось, 26 июля руководитель Управления специальных расследований Генпрокуратуры Сергей Горбатюк заявил, что прокуратура в рамках расследования уголовного производства по делам Майдана подготовила сообщения о подозрении двум руководителям и двум судьям ОАСК по фактам вмешательства в деятельность Высшей квалификационной комиссии судей (ВККС) и организации принятия заведомо неправосудных решений.

В свою очередь, судьи ОАСК пожаловались на НАБУ в Высший совет правосудия.

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Источник: korrespondent.net