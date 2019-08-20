Стрельба на Институтской: на допрос вызвали топ-чиновников

Суд по расстрелам на Институтской 20 февраля 2014 года решил удовлетворить ходатайство адвокатов экс-беркутовцев о допросе свидетелей. Об этом сообщает Громадское во вторник, 20 августа.

Из 38 правоохранителей (бывших и действующих, которые находились на месте событий с 18 по 20 февраля) и руководителей николаевского, одесского и черниговского подразделений Беркута, которых хотели допросить адвокаты, суд разрешил допросить 15 человек на выбор защиты. Также суд разрешил допросить работников, обслуживающих спецтранспорт.

Суд также разрешил допросить днепропетровский Беркут, руководящий состав милиции по состоянию на 20 февраля, а также всех публичных лиц, о которых ходатайствовали адвокаты. Эти лица - мэр Киева Виталий Кличко, генпрокурор Юрий Луценко, депутат Геннадий Москаль, который был руководителем следственной комиссии ВР, спикер Рады Андрей Парубий, депутат Сергей Пашинский, бывший народный депутат, сейчас посол Украины в Канаде, Андрей Шевченко , заместитель главы администрации экс-президента Украины Виктора Януковича Андрей Портнов, глава МИД при Януковиче Леонид Кожара, а также министр юстиции при Януковиче Елена Лукаш.

Ранее в ГПУ отчитались о расследовании дел Майдана. Большинство из 4700 преступлений, которые были совершены против активистов, раскрыты. Подозрение сообщили 442 лицам. В отношении 279 лиц обвинительные акты направлены в суд.

Также генпрокурор Юрий Луценко рассказал, когда будет суд по расстрелам на Майдане.

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Источник: korrespondent.net