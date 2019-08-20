В одном из поселков Станично-Луганского района Луганской области правоохранители выявили схрон с оружием и боеприпасами. Об этом во вторник, 20 августа сообщает пресс-служба СБУ.

Сотрудники спецслужбы, привлеченные к операции Объединенных сил, изъяли из тайника, который находился неподалеку лесополосы, три ручных противотанковых гранатомета, противопехотную мину МОН-50, два заряда к миномету калибром 120 мм, три гранаты РПГ-22.

Также обнаружено девятнадцать корпусов гранат РГД, РГ-42 и Ф1, три запала для ручных гранат, 3240 патронов калибра 5,45 мм и почти семьсот патронов калибра 7,62 мм.

По оперативной информации, схрон в 2014 году оборудовал участник незаконных вооруженных формирований, который находится в розыске и скрывается на неподконтрольных Киеву территориях.

Открыто уголовное дело по статье о незаконном обращении с оружием, продолжается следствие.

Cмотрите фотогалерею: В Луганской области нашли тайник с оружием

Ранее сообщалось, что в Харьковской области на берегу пруда нашли боеприпасы. В полиэтиленовом пакете обнаружили 5 гранат и 5 запалов к ним, а также 148 патронов калибра 5,45 мм.

Также сообщалось, что на Луганщине обнаружили крупный арсенал оружия.

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Источник: korrespondent.net