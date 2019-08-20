Лента RSS
Подписаться на ленту
20 августа 2019, вторник, 18:16
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,06
  • € 2,28
20. 08. 2019

Трамп стал дедушкой в десятый раз

Президент США Дональд Трамп в десятый раз стал дедушкой: в семье его сына Эрика родилась дочь. Об Эрик Трамп во вторник, 20 августа, написал в своем микроблоге Twitter.

"Лара Трамп и я рады поприветствовать (приход - ред.) Каролины Дороти Трамп в этот мир. Мы уже любим тебя", - написал Эрик Трамп.

В апреле сын Трампа сообщал, что он и его супруга Лара ждут ребенка, который должен появиться на свет в августе. В сентябре 2017 года у пары родился первый малыш, которому дали имя Эрик Люк.

Также у Дональда Трампа пять внуков от сына Дональда Трампа-младшего и трое от дочери Иванки.

pic.twitter.com/68JGENsLC6

— Eric Trump (@EricTrump) August 20, 2019

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Мир
Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

Приготовил себе новый вид кофе - антидепрессо.
Правда, там кофе как такового нет, только коньяк, но вдруг кому-то рецепт пригодится.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

17 ноября в Беларуси пройдут парламентские выборы.

Намерены ли вы участвовать в них?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.