Высший совет правосудия отказался отстранить судью Вовка

Высший совет правосудия на заседании во вторник, 20 августа, отказался отстранить от должности судьи сложившего полномочия главы Окружного админсуда Киева Павла Вовка. Об этом сказал глава ВСП Владимир Говоруха, сообщают Українськi Новини.

Он огласил решение, согласно которому совет отказал Генпрокуратуре в отстранении Вовка от должности в связи с привлечением его к уголовной ответственности.

Мотивацию такого решения ВСП Говоруха не озвучил.

Напомним, 2 августа Вовку, и судьям Погрибниченко и Шепитко вручили подозрения во вмешательстве в работу Высшей квалификационной комиссии судей и других возможных преступлениях.

В подозрениях также говорилось о превышении власти, мошенничестве, служебном подлоге и халатности, незаконном препятствовании митингам, постановлении заведомо неправосудных решений, предложениях или даче взятки, вмешательстве в работу автоматического документооборота суда.

Как сообщалось, 26 июля руководитель Управления специальных расследований Генпрокуратуры Сергей Горбатюк заявил, что прокуратура в рамках расследования уголовного производства по делам Майдана подготовила сообщения о подозрении двум руководителям и двум судьям ОАСК по фактам вмешательства в деятельность Высшей квалификационной комиссии судей (ВККС) и организации принятия заведомо неправосудных решений.

В свою очередь, судьи ОАСК пожаловались на НАБУ в Высший совет правосудия.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net