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20. 08. 2019

В Греции разбился частный вертолет с россиянами - СМИ

Во вторник, 20 августа, частный вертолет упал в море в районе между греческим островом Порос и находящимся напротив городком Галатас на полуострове Пелопоннес. Об этом сообщило  агентство АМНА.

По словам агентства, развернута операция по поиску и спасению лиц, которые находились в вертолете. Их число пока не известно.

Тем временем местное издание iefimerida сообщает, что на борту могли быть двое россиян.

По его данным, вертолет вылетел из Галаты в афинский аэропорт Элефтериоса Венизелоса. Однако пилот задел линии электропередачи, потерял управление, и машина упала в море.

Сообщается, что в вертолете были три человека - пилот и двое пассажиров. По некоторым данным, это женщина и ребенок из России, пишет издание.

Мэр Галаты Костас Караяннис заявил, что в аварии никто не выжил. Остров Порос после ЧП остался без электроснабжения.

Один из очевидцев рассказал местному телеканалу, что вертолет перевернулся в воздухе, раздался взрыв, а затем воздушное судно упало в воду.

Ранее сообщалсь, что у берегов Фиджи упал в море медицинский вертолет. Спасатели обнаружили одного погибшего и часть обломков вертолета, которые прибились к берегу.

А на юге Франции в районе города Женерак разбился пожарный самолет, который тушил лесные пожары. На борту находился один пилот. Он погиб.

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Источник: korrespondent.net

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