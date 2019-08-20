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20. 08. 2019

Взрыв на полигоне в РФ: в Украине проверяют радиационный фон

Радиационный фон в Украине не претерпел никаких изменений из-за взрыва на российском ракетном полигоне в Архангельской области. Об этом свидетельствуют результаты радиометрических измерений в период с 10 по 18 августа, сообщает во вторник, 20 августа, пресс-служба ГСЧС

Так, по прогнозным данным, радиоактивно загрязненные воздушные массы могли гипотетически достичь территории Украины в ночь с 11 на 12 августа и охватывать территорию ее восточных и юго-восточных областей. Измерения мощности экспозиционной дозы проводили четыре раза в сутки, атмосферные осадки – ежедневно, а отбор атмосферных аэрозолей в Киеве, Сновске, Чернобыле - ежесуточно по 12 часов. Никаких изменений обнаружено не было.

Отмечается, что к режиму учащенных измерений были привлечены метеостанции Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой и Одесской областей.

Напомним, 8 августа на полигоне в Архангельской области произошел взрыв во время испытания жидкостного реактивного двигателя. В результате погибли семь человек - пять сотрудников Росатома и два представителя Минобороны РФ. 

Позже сообщалось, что Норвегия обнаружила радиацию на границе с Россией. Радиацию обнаружили через три дня после взрыва в Архангельской области. А сегодня стало известно, что четыре станции мониторинга радиации в РФ перестали передавать данные об уровне радиации.

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Источник: korrespondent.net

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