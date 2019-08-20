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20. 08. 2019

Противники Асада покинули последний оплот в Сирии

Повстанцы, воюющие против режима президента Сирии Башара Асада, покинули ключевой район на северо-западе страны после наступления сирийской армии, сообщает AFP во вторник, 20 августа.

Отмечается, что повстанцы оставили позиции в городе Хан-Шейхун в провинции Идлиб и других ключевых городах в прилегающих районах провинции Хама, считающиеся их ключевыми оплотами из-за опасения быть полностью окруженными сирийской армией.

Агентство сообщает, что Дамаск считает, что действия турецкой стороны при этом могут обострить обстановку и помешать урегулированию ситуации. Таким образом эксперты отреагировали на нарушение турецкими бронетранспортерами границы Сирии. Накануне военная техника двигалась в сторону Хан-Шейхуна.

Как сообщалось, сирийские ВВС ударили по вторгнувшейся в страну турецкой колонне. По данным Минобороны Турции, в результате удара погибли трое гражданских, 12 ранены.

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Источник: korrespondent.net

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