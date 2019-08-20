В СБУ подсчитали сдавшихся участников "ЛДНР"

В рамках программы Тебя ждут дома в 2019 году 367 человек добровольно отказались от участия в деятельности "ЛНР" и "ДНР". Об этом сообщили в пресс-центре СБУ в ответ на запрос УНН во вторник, 20 августа.

"По имеющимся данным программой СБУ Тебя ждут дома воспользовались 367 человек", - сказано в ответе.

Отметим, что программа распространяется на лиц, которые добровольно отказались от участия в деятельности террористических групп и НВФ, не принимали участия в убийствах, пытках, изнасилованиях, нападениях на предприятия, учреждения, организации и других тяжких преступлениях; искренне готовы содействовать в раскрытии преступлений, совершенных в связи с созданием или деятельностью такой группы или формирования и прекращении их деятельности.

Чтобы воспользоваться программой, нужно обратиться к сотрудникам СБУ непосредственно или через родственников, знакомых с помощью одного из доступных средств связи.

Напомним, что ранее сепаратиста "ДНР" задержали при попытке оформить паспорта в Украине.

Также сообщалось, что бывшего сепаратиста “ДНР” задержали под Киевом.

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Источник: korrespondent.net