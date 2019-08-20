В Израиле заявили, что жену Нетаньяху не проинструктировали о каравае

Израильский министр Зеев Элькин рассказал, что протокол визита в Украину премьера Биньямина Нетаньяху не предполагал активного участия в церемонии встречи его супруги, которую поэтому не проинструктировали, что делать с приветственным караваем. Об этом он сказал в интервью местной радиостанции Кан-РЭКА.

Элькин, который был одним из ключевых членов делегации, представил свою версию резонансного происшествия в киевском аэропорту Борисполь, где Сара Нетаньяху бросила на землю предложенный ей кусок "хлеба с солью".

"Надо сказать, что вообще те, кто были (на месте - ред.), не почувствовали, что был какой-то инцидент. Это дали уже потом СМИ", - сказал Элькин, который курирует в правительстве вопросы экологии и дела Иерусалима.

"Ему (Нетаньяху - ред.) объяснили, получил каравай или халу, как его назвали наши средства массовой информации... Он взял маленький кусочек, а дальше по собственной инициативе дал несколько крошек своей супруге, которая не должна была участвовать в самой этой церемонии. Она держала их в руках. Дальше, когда они пошли, они у нее упали", - добавил он.

Уроженец Украины, Элькин многократно выполнял функции доверенного лица и личного переводчика Нетаньяху в его контактах со странами постсоветского пространства. Он сопровождал премьер-министра в завершающемся во вторник визите в Киев - первом на таком уровне за последние 20 лет.

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Ранее на защиту своей жены встал сам Нетаньяху. Он призвал не искать в ее действиях признаков неуважения к принимающей стороне и рассказал, что супруга специально к визиту выбрала наряд желто-голубых цветов украинского флага.

Также в Офисе президента Зеленского заявили, что жена Нетаньяху не хотела проявить неуважение к Украине.

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Источник: korrespondent.net