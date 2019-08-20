Премьер-министр Италии уходит в отставку

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте заявил, что уходит в отставку, а также обвинил лидера Лиги Маттео Сальвини в том, что тот поставил собственные личные и партийные интересы выше интересов страны. Об этом сообщает Reuters во вторник, 20 августа.
Конте также предупредил, что попытка Сальвини свергнуть правительство может нанести ущерб экономике.
Обращаясь к парламенту в связи с политическим кризисом, развязанным Сальвини, Конте обвинил руководителя ультраправой Лиги в стремлении выиграть от растущей популярности и спровоцировать досрочные выборы, подвергая опасности запланированные реформы.
"Действия правительства заканчиваются здесь", - заявил Конте. Глава МВД Сальвини "показал, что он следует за собственными интересами и интересами своей партии", отметил премьер.
"Его решения несут серьезные риски для этой страны", - сказал Конте.
Дебаты по поводу политического кризиса продлятся 3 часа и 45 минут.
Конте сказал, что после дебатов пойдет к президенту Серджо Маттарелле, чтобы подать в отставку. Маттарелла, по его словам, "будет руководить страной при деликатном переходе".
Напомним, что ранее Италия отказалась принять судно со 135 мигрантами. Позже стало известно, что шесть стран ЕС готовы принять беженцев с судна.
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Источник: korrespondent.net
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