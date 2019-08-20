Оптимизм по Украине. Пресса о Путине у Макрона

Президент Франции Эмманюэль Макрон 19 августа принял российского лидера Владимира Путина в своей летней резиденции форте Брегансон. Среди тем встречи - отношения двух стран, ситуация в Украине, Сирии и вокруг Ирана.

Макрон отметил, что возвращение России в Большую восьмерку зависит от решения кризиса в Украине и сообщил о планах провести нормандскую встречу в ближашией недели. Корреспондент.net рассказывает подробности.

Что обсуждали Путин и Макрон

Президент России прибыл во Францию с краткосрочным визитом, и, стоит отметить, что пресс-конференция прошла до переговоров двух лидеров, а не после. Как пишут СМИ, Путин и Макрон уже все обсудили на встрече Большой двадцатки в Японии и сказать им нового друг другу не было чего.

Разговор на ней начали с общемировых проблем, таких как Украина, Сирия и мировая экономика. Глава пятой республики напомнил Путину, что Россию исключили из G8 после аннексии Крыма. Глава Кремля отметил в ответ, что G20 Москву интересует больше, поскольку этот саммит полезен для бизнеса.

Во время обсуждения Украины оба президента заявили о необходимости новой встречи в нормандском формате уже в ближайшее время, но с конкретными предварительным договоренностям, чтобы этот саммит имел практическое значение.

Макрон сказал, что президент Владимир Зеленский "проявляет определенную смелость в политическом смысле" и заявил о необходимости придать динамику нормандскому формату.

"Мы видим новые возможности в саммите нормандском формата уже в следующие несколько недель", - заявил президент Франции

Путин также сказал, что его первые контакты с Зеленским "внушают осторожный оптимизм".

"Альтернативы нормандскому формату не существует и безусловно мы будем его поддерживать", - сказал российский президент.

Большая часть интервью была посвящена акциям протеста в Москве, которые жестко разгоняют силовики, а также вопросу о взорвавшейся ракете с ядерным двигателем.

Как стало известно, в России после взрыва перестали работать четыре станции мониторинга ядерных испытаний, которые передают данные в Организацию Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний.

"Туда были направлены эксперты, в том числе независимые, которые контролируют ситуацию... Я получаю доклады от наших военных и гражданских экспертов. Мы серьезных изменений там не видим, но превентивные меры принимаются, чтобы не было никаких неожиданностей", - сказал Путин.

Что касается протестов, то московские акции связаны с электоральным циклом, считает президент РФ. А если некоторых кандидатов не зарегистрировали, по их мнению, незаконно, так на это есть суд. Но, в целом, отметил российский президент, граждане имеют право на мирный протест, и власти должны это право обеспечивать.

Путин также заявил, что не хочет в России событий, подобных демонстрациям "желтых жилетов" в Париже. Впервые говоря публично о протестных акциях в Москве, он отметил, что "какие-то группы граждан не имеют права нарушать действующий закон и доводить ситуацию столкновений с властями".

"Это нарушение закона, и все, кто виновен в этих нарушениях, должны быть привлечены к ответственности в соответствии с российским законом", - заявил он.

Макрон на это возразил, что, конечно, беспорядки были, но считает некорректным их сравнивать с протестами в Москве, которые вызваны недопуском оппозиционных кандидатов на выборы мэра.

"Что касается "желтых жилетов", о которых сказал президент Путин, они имели возможность представить своих кандидатов на недавних выборах в Европарламент", - ответил президент Франции.

Он также поприветствовал возвращение российской делегации в Совет Европы и напомнил, что как Франция, так и Россия подписали ряд международных документов, обязывающих всех членов СЕ соблюдать свободу слова, мнения, мирного протеста, гарантировать гражданам возможность участвовать в выборах.

После этого Путин и Макрон удалились обсуждать все эти вопросы более детально.

Путин идет в наступление

Le Figaro, Франция

По мнению аналитика Уильяма Кортни, Россия "идет в наступление" и "делает упор на политической конфронтации и военном вмешательстве". В такой обстановке диалог, которого так жаждут "реалисты»", может оказаться неэффективным.

Кортни считает лучшим вариантом применение методики Рейгана, который, едва заняв президентский пост, укрепил свои силы и перешел в контратаку на дезинформационном фронте, начав настоящие переговоры лишь с приходом к власти Горбачева.

Лоранс Дазиано, старший преподаватель Парижского института политических исследований считает, что пришло время перестать смотреть на Россию глазами разочарованного представителя Запада и предложить внушающую доверие дипломатическую и экономическую перспективу европейцам и россиянам, которых объединяют схожая история, границы и интересы.

"ЕС может предложить России перспективу долгосрочного экономического развития в обмен на уступки по Украине и Сирии. В частности ЕС и Россия могли бы договориться о свободной торговле", - считает эксперт.

Спорные переговоры

Telegraph, Британия

Макрон на переговорах с Путиным попытается снизить напряженность в отношениях с Россией по поводу инцидента с иранским танкером, Крыма, Сирии и отравления Скрипалей.

Президент Франции столкнулся с критикой за приглашение российского лидера в тот момент, когда Путин намерен подавить протестные выступления оппозиции в Москве и продолжает занимать непримиримую позицию по вопросу о Крыме и Сирии.

Однако многие аналитики полагают, что французский президент вряд ли сможет повлиять на своего российского визави, а некоторые даже выступают против этих переговоров.

По мнению политического консультанта Энтони Белланжера, Макрон, вероятно, будет использовать отмену санкций в качестве "рычага воздействия на Россию, экономика которой по своему объему сравнима всего лишь с экономикой Испании".

Начало потепления

Le Monde, Франция

Отношения двух президентов всегда были непростыми. Внутриполитическая обстановка в России, где были приняты жесткие меры в отношении протестующих против исключения кандидатов на выборы в мэрию Москвы, тоже не облегчает дело.

Тем не менее, как отмечают в Елисейском дворце, эти отношения еще никогда не были настолько "необходимыми", как сейчас.

Встреча двух лидеров, судя по всему, продвинет вперед начатый несколько месяцев назад процесс потепления между Парижем и Москвой.

"Макрон надеется стать тем, кто заставит Путина изменить позицию, хотя его предыдущие попытки выглядели не слишком убедительно", - считает директор Французского института международных отношений Тома Гомар

По вопросу России регулярно возникают споры между сторонниками дипломатии ценностей и адептами реализма.

"Мы хотим отойти от равнения и продемонстрировать отличия. В этом цель французской дипломатии", - говорит источник в Елисейском дворце, подчеркивая в некотором роде "возвращение голлизма", пусть и в совершенно другой обстановке.

Макрон хочет стать мировым жандармом

El Pais, Испания

Макрон вновь хочет ввести Россию в круг западных держав. Однако его усилия могут оказаться напрасными. Французский президент провозгласил себя официальным представителем либеральных демократий, к которым Путин относится пренебрежительно и считает устаревшими.

Визит Путина открывает для французского президента начало его важной международной недели, которая завершится встречей глав государств и правительств G7. Макрон чувствует себя уверенно после одобрения целого ряда назначений высших должностных лиц в Евросоюзе.

Объявленный уход со своего поста канцлера Германии Ангелы Меркель открывает перед ним большие возможности как перед наиболее влиятельным членом семерки. Макрон намерен возродить миссию Франции как посредника между державами и фактора мировой стабильности, начало которой положили президенты Де Голль и Миттеран.

"Макрон пытается расположить к себе Путина, используя его любовь к истории и культуре. Он цитирует русских писателей, принимает российского президента в Брегансоне, где бывал Де Голль, а Миттеран принимал канцлера Гельмута Коля", - считает Мишель Ельчанинов, автор книги В голове Владимира Путина и главный редактор журнала Philosophie.

Сотрудничество с Россией необходимо

SRF, Швейцария

Запад замечает: хотя с Москвой и сложно - как продемонстрировали годы российского членства в Большой семерке - но совсем без России тоже не получится. По таким вопросам, как Украина, Сирия, Ливия, иранский конфликт, и по многим другим необходимо сотрудничество с Москвой.

Поэтому французский президент был абсолютно прав, пригласив к себе главу Кремля. Знать позицию России и немного учитывать ее на предстоящем саммите G7 в Биаррице - это важно. Поэтому Путин в этот раз получит, по крайней мере, место в боковом прицепе клуба.

Мировая политика всегда подразумевает обмен мнениями как раз с теми, с кем отсутствует взаимопонимание и есть конфликты. Это нужно делать решительно и с готовностью к диалогу.

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Источник: korrespondent.net