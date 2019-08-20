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20. 08. 2019

Зеленский создал новый департамент в своем офисе

Президент Владимир Зеленский создал департамент доступа к публичной информации Офиса президента. Соответствующий указ был опубликован во вторник, 20 августа, на сайте ОП.

В указе говорится, что департамент будет отвечать за рассмотрение, обработку, учет, систематизацию, анализ и предоставление ответов на запросы на информацию, поступающие президенту, Офису президента, а также предоставлять консультации при оформлении таких запросов.

Этим же указом Зеленский отменил нормативно-правовые акты экс-президентов, регулировавшие эту сферу.

Ранее сообщалось, что Офис президента украсили картиной с шаурмой.

Напомним, по состоянию на 30 июля в Офисе президента Украины работает более 140 сотрудников.

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Источник: korrespondent.net

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