Лента RSS
Подписаться на ленту
20 августа 2019, вторник, 21:09
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,06
  • € 2,28
20. 08. 2019

ГБР со спецназом задержала сотрудника СБУ, избившего мужчину в кафе

В Николаеве сотрудники Госбюро расследований со спецназом задержали оперуполномоченного СБУ, который избил мужчину в кафе. Об этом сообщила пресс-служба ГБР во вторник, 20 августа.

"В ходе досудебного расследования установлено: в конце июля произошел конфликт между сотрудником Управления СБУ и посетителем кафе города Гайворон, Сотрудник СБУ вступил в словесную перепалку с мужчиной и нанес ему несколько ударов в лицо, После того, как мужчина упал на землю, военнослужащий продолжил наносить ему удары ногами, причинив телесные повреждения средней тяжести. После конфликта сотрудник СБУ скрывался от следствия - 25 июля он был объявлен в розыск", - говорится в сообщении.

Сегодня же с привлечением спецподразделения КОРД главного управления Национальной полиции в Кировоградской области подозреваемый был задержан.

Сейчас Заводской районный суд Николаева рассматривает ходатайство об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей. В случае доказательства вины, сотруднику СБУ грозит до трех лет лишения свободы.

Cмотрите фотогалерею: ГБР со спецназом задержала сотрудника СБУ, избившего мужчину в кафе

Напомним, что ранее полиция задержала иностранца, похитившего девушку в Житомирской области.

Также сообщалось, что в Днепре мужчина ездил на авто со взрывчаткой под капотом.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Украина
Следующая новость Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

Приготовил себе новый вид кофе - антидепрессо.
Правда, там кофе как такового нет, только коньяк, но вдруг кому-то рецепт пригодится.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

17 ноября в Беларуси пройдут парламентские выборы.

Намерены ли вы участвовать в них?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.