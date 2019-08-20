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20. 08. 2019

Слуга народа распределила места в комитетах

Партия Слуга народа по своему усмотрению распределила количество мест в комитетах новой Верховной Раду, пренебрегая решением первого заседания подготовительной группы. Об этом заявила вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе во вторник, 20 августа.

"Презрев общим решением относительно предельного размера комитетов на первом заседании подготовительной группы на прошлой неделе (от 7 до 31 депутата), руководство монобольшинства решило, что в комитете по евроинтеграции должно быть не не менее, а не более, чем семь (!) человек. В то же время в комитете, который будет заниматься цифровой трансформацией, должно работать 20 депутатов", - написала Климпуш-Цинцадзе.

 

Другие фракции могли предложить в комитет по евроинтеграции большее количество депутатов. Однако его численность была установлена ​​в соответствии с количеством от Слуги народа - 4 депутата.

В Слуге народа намерены сохранить большинство во всех комитетах без исключения. Это означает, что с четырьмя представителями партии в евроинтеграционном комитете для других фракций в нем остается только 3 места.

Депутат Ирина Геращенко заявила, что идея Слуги народа была одобрена на уровне подгруппы, которая готовит финальное решение. Впрочем, принятие этого проекта не подтверждают официально. О нем известно только со слов нескольких нардепов.

Кроме того, согласно распределению Слугой народа народных депутатов по комитетам, в шести из них у партии Святослава Вакарчука Голос нет ни одного представителя.

Напомним, что ранее в Слуге народа рассказали, какие комитеты отдадут оппозиции.

Ранее сообщалось, что в Слуге народа назвали кандидатов в премьеры. В шорт-лист кандидатур на пост премьер-министра попали Андрей Коболев, Юрий Витренко, Алексей Гончарук и Владислав Рашкован.

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Источник: korrespondent.net

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