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20. 08. 2019

Посол рассказал, что за офис Украина откроет в Иерусалиме

Украина планирует открыть в Иерусалиме офис по внедрению инноваций, о переносе туда из Тель-Авива украинского посольства или консульства пока речь не идет. Об этом во вторник, 20 августа, заявил посол Украины в Израиле Геннадий Надоленко в комментарии Укринформу.

"На сегодняшний день речь не идет о переносе посольства или консульства (в Иерусалим). Речь шла - это была совместная идея и президента Украины, и премьер-министра Израиля - о возможности открытия инновационных офисов в Иерусалиме и Киеве, которые будут заниматься развитием технологического сотрудничества", - сказал Надоленко.

В этом контексте он отметил, что Украине очень важно поддерживать тесную инновационную связь с Израилем, потому что он действительно является "стартап-нацией", там постоянно зарождаются новые технологии, и нашей стране надо постоянно держать руку на пульсе этих технологий.

"Я думаю, что такой офис будет чрезвычайно интересным", - спрогнозировал дипломат.

Напоним, накануне премьер-министр Государства Израиль Биньямин Нетаньяху, который совершил двухдневный визит в Украину, пригласил Владимира Зеленского в ближайшее время посетить Иерусалим.

Также Нетаньяху анонсировал открытие представительства Украины в Иерусалиме.

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Источник: korrespondent.net

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