ГПУ против НАБУ. Новый скандал с прослушкой

Противостояние украинских правоохранительных органов не заканчивается. Новый этап – прослушку нашли в кабинете заместителя Генпрокурора.

В ГПУ сразу обвинили во всем Национальное антикоррупционное бюро. Там открещиваются от всех обвинений.

Корреспондент.net разбирался в новом скандале.

Жучки в кабинете

О жучках в кабинете заместителя Генпрокурора Анжелы Стрижевской сообщила пресс-секретарь Генерального прокурора Юрия Луценко Лариса Сарган.

"В служебном кабинете заместителя генерального прокурора были обнаружены несанкционированные прослушивающие спецсредства", - заявила она.

В ГПУ связывают “находку” с тем, что именно этот заместитель – Анжела Стрижевская – является руководителем прокурора, поддерживающего административный протокол по Артему Сытнику.

По словам Сарган, прослушку нашли 17 августа. На место сразу вызвали следственно-оперативную группу СБУ, которая зафиксировала этот факт и открыла уголовное производство.

Сарган отметила, что для санкционированного прослушивания кабинета одного из руководителей ГПУ необходимо разрешение или от заместителя Генпрокурора, или от самого Генпрокурора. Но в ГПУ прослушивание Стрижевской не санкционировали.

Дело против главы НАБУ

Админпротоколы по главе НАБУ, о которых говорит Сарган, касаются отдыха Артема Сытника в охотничьем хозяйстве в Ровенской области, который якобы оплатили другие люди, и директор НАБУ не указал сумму в декларации.

12 июля ГПУ сообщила, что полицейский зачитал Сытнику админпротокол о коррупции прямо на трассе под Полтавой. У Луценко отметили, что теперь все необходимые действия завершены и дело против главы НАБУ пошло в суд.

20 августа в 9:00 в Сарненском суде Ровенской области должно было состоятся очередное заседание по рассмотрению административного протокола, составленного Сытника.

Сам Сытник назвал врученный ему админпротокол необоснованным и сомневается в беспристрастности судьи, который рассматривает это дело.

Другой контекст

Согласно официальному сообщению НАБУ о недавнем задержании заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий Юрия Грымчака, тот заявлял, что якобы за взятки мог обратиться к заместителю генпрокурора, чтобы "последняя повлияла на голову Кассационного гражданского суда" для принятия необходимого судебного решения.

В сообщении не указана фамилия заместителя генпрокурора, но, по данным СМИ, речь идет именно о Стрижевской.

Так что прослушка может быть связана именно с делом Грымчака.

На заявления о незаконной прослушке в Генеральной прокуратуре Сытник ответил, что НАБУ не устанавливало несанкционированную прослушку.

“Мы не занимаемся несанкционированным прослушиванием. Все, что мы прослушиваем, делается с санкции суда”, — сказал Сытник.

То есть сам факт прослушки он не исключил.

Источник: korrespondent.net