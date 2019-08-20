В Виннице нашли подземные ходы и попросили у Ватикана их карты

Винницкие энтузиасты - исследователи местных подземелий и катакомб обратились с письмом к Папе Римскому: просят копии средневековых карт подземного города, которые по их сведениям, хранятся в Ватикане. Об этом сообщает местное интернет-издание Vlasno.info.

"Найденные недавно подземные ходы в центре Винницы заинтересовали активистов, историков, общественных деятелей и граждан. По их мнению, не были проведены надлежащие мероприятия для сохранения исторического наследия. В связи с этим инициативная группа решила обратиться к Папе Римскому, чтобы получить план всех подземелий, которые есть на территории Винницы", - говорится в сообщении.

В письме активисты отметили, что в историческом центре Винницы монахи-иезуиты в 1610-1617 годах построили Иезуитский костел с коллегиумом, вокруг которых были возведены стены с башней. Чуть позже, в 1624 году, монахи-доминиканцы построили рядом монастырь. В 1746 году почти напротив от имеющихся монастырских сооружений был построен монастырь капуцинов. Все монастыри представляли собой единый ансамбль и, по свидетельству многих исторических источников, были соединены между собой подземными ходами.

Инициативная группа подчеркивает, что старые катакомбы были построены на территории всей Винницы, и ими можно было пройти с одного конца города в другой. Они находятся на глубине 14 метров. Именно эти ходы использовали для бегства от врага, с военной стратегической целью, возможностью контратаковать. Сейчас сохранено и отреставрировано только одно подземелье, которое находится в монастыре капуцинов (сейчас храм Девы Марии Ангельской). Другие подземные ходы не были исследованы.

В одной из старых газет активисты увидела фразу, что планы винницкого подземелья находятся в Ватикане. Поэтому и решили отправить письмо Папе Римскому.

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Источник: korrespondent.net