В Испании зафиксировали смерть от опасной инфекции

Первый летальный случай в результате заражения листериозом зафиксирован в Испании. Об этом заявил глава инфекционного отделения больницы Вирхен-дель-Росио Хосе Мигель Сиснерос, сообщает во вторник, 20 августа, агентство Efe.

Ранее сообщалось, что в автономном сообществе Андалусия листериозом заразились не менее 80 человек, 56 из них были госпитализированы. Министр здравоохранения, потребления и социального обеспечения Мария Луиса Карседо объявила о общенациональной санитарной тревоге.

Согласно данным агентства, первой жертвой стала 90-летняя женщина, которая, по словам Сиснероса, съела мясной рулет марки La Mecha, являющийся источником распространения инфекции.

Газета Periodico сообщает, что мясной рулет реализовывался в основном в Андалусии, но его минимальные партии были отправлены также в автономное сообщество Кастилия-Ла-Манча и на канарский остров Тенерифе. Пока за пределами Андалусии один возможный, но еще не подтвержденный случай заражения листериозом был выявлен в Мадриде.

Среди госпитализированных с листериозом 15 беременных женщин. Их состояние вызывает особую тревогу медиков, поскольку вызывающая заболевание бактерия с высокой вероятностью может стать губительной для плода.

Листериоз - инфекционное заболевание человека и животных, вызываемое патогенными представителями рода Listeria. Оно характеризуется множеством источников и резервуаров инфекции, разнообразием путей и факторов передачи возбудителя, полиморфизмом клинических проявлений, высокой смертностью у новорожденных и лиц с иммунодефицитами.

Наибольшее значение в распространении листериоза играет его способность длительное время сохраняться в различных продуктах питания, в том числе упакованных в барьерные пленки, ограничивающие доступ кислорода.

Напомним, в прошлом году в Украине был также зарегистрирован случай листериоза. Отмечалось, что в Украину она могла попасть из Европы, где стала причиной смерти десяти человек.

Ранее Ульяна Супрун предупреждала украинцев, что на поверхности немытых арбузов живут кишечные инфекции Salmonella и Listeria.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net