Лента RSS
Подписаться на ленту
20 августа 2019, вторник, 21:13
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,06
  • € 2,28
20. 08. 2019

Экспорт украинских товаров в ЕС вырос на 5%

В первом полугодии 2019 года экспорт украинских товаров в Евросоюз составил 10 миллиардов 284 миллионов 296,9 тысяч долларов. Рост экспорта относительно первого полугодия прошлого года составил 5%. Соответствующие данные опубликовала Государственная служба статистики во вторник, 20 августа.

Торговля услугами за последние полгода составила 2 миллиарда 23 миллиона 139,6 тысяч долларов. Рост относительно первого полугодия 2018 года - 4,5%. Стоит отметить, что темпы роста экспорта украинских товаров в Евросоюз в 2018 году составили 15%.

 

Ранее в Нацбанке заявили, что во втором полугодии 2019 года экономика Украины будет выглядеть немного лучше, чем ожидалось.

Как известно, в 2018 году рост экономики Украины ускорился до 3,3% с 2,5% в 2017 году и побил рекорд за семь лет.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Украина
Анекдот все анекдоты

Приготовил себе новый вид кофе - антидепрессо.
Правда, там кофе как такового нет, только коньяк, но вдруг кому-то рецепт пригодится.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

17 ноября в Беларуси пройдут парламентские выборы.

Намерены ли вы участвовать в них?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.