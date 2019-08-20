Киберполиция поймала воров, укравших с карточек украинцев 1,5 млн грн

Пять жителей Кривого Рога воровали деньги с банковских карт украинцев, используя мобильные номера. Об этом сообщает Департамент киберполиции Украины во вторник, 20 августа.

Базы данных с номерами владельцев карт мошенники покупали на закрытых форумах в интернете, а данные для перевыпуска SIM-карт находили в социальных сетях. Предварительная сумма ущерба - 1,5 миллиона гривен.

Работники Приднепровского управления киберполиции с детективами полиции Днепропетровской области задержали 40-летнего организатора группы. Ей и соучастнику уже объявлено подозрение.

Злоумышленники обычно обворовывали счета учителей, работников медицинских учреждений, разнорабочих, используя их зарплатные карты.

Работники киберполиции с участием службы безопасности АО Альфа-Банк установили, что в состав группы входило четверо жителей Кривого Рога, а создала всю преступную схему и координировала действия исполнителей 40-летняя женщина.

Все кражи средств были связаны с деактивацией работы SIM-карты финансового номера клиентов банка (номер, который привязывают к банковскому счету для проверки и осуществления операций).

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Персональные данные граждан для создания дубликата SIM-карты злоумышленники выбирали преимущественно из соцсетей (фамилия, имя, дата рождения, близкие контакты, телефон и т.д.).

Имея всю необходимую информацию, сообщники создавали дубликаты, с помощью которых и получали доступ к банковским счетам пострадавших. А система удаленного управления счетами предоставляла им разрешение на проведение банковских операций без ведома владельцев.

“По предварительным данным, преступными действиями группы нанесен ущерб около 1,5 миллиона гривен ($59,5 тыс.). Большую часть полученных денег злоумышленники проигрывали в различных онлайн-казино и на спортивных ставках”, - отметили в киберполиции.

Для удобства и быстрой координации действий они арендовали офис в Кривом Роге. Во время обысков, в частности в помещении участников группы и их автомобилях, полицейские изъяли компьютерную технику, мобильные телефоны, более тысячи дубликатов SIM-карт, около сотни банковских карточек, оружие и черновые записи.

Следователи квалифицировали событие по ч. 4 ст. 185 УК (кража).

Двух подозреваемых задержали, им избрана мера пресечения в виде ареста с возможностью внесения залога. Решается вопрос об объявлении подозрения их сообщникам.

Напомним, что ранее киберполиция задержала пять человек, имитировавших торги на биржах.

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Источник: korrespondent.net