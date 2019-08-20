Слуга народа забрала лучшие места в зале Рады

Партия Слуга народа, которая по результатам выборов сформировала монобольшинство в парламенте, заняла все передние ряды перед трибуной, оттеснив тем самым другие фракции назад. Об этом сообщает Украинская правда во вторник, 20 августа.

Такая рассадка стала нововведением Слуги народа, поскольку ранее фракции большинства оставляли впереди сектор для меньшинства и рассаживались таким образом, чтобы представители всех политсил имели доступ к трибуне.

Благодаря такому решению Слуга народа получит ряд преимуществ: во время телевизионной трансляции украинцы будут видеть преимущественно "слуг народа", поскольку камеры делают упор на передние ряды; другие фракции не смогут свободно заблокировать трибуну, поскольку им дадут отпор представители монобольшинства; под "охраной" Слуги народа также оказываются спикер, ложа правительства, место президента во время его визита в Раду.

Напомним, что ранее Слуга народа распределила места в комитетах: партия пренебрегла решением первого заседания подготовительной группы и самостоятельно решила, сколько депутатов будет в каждом комитете новой Рады.

Также сообщалось, что Слуга народа определилась со спикером Рады.

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Источник: korrespondent.net