На Иванку Трамп обрушился шквал критики за фото из отпуска

Иванка Трамп вновь оказалась в центре социальной дискуссии, на этот раз ее спровоцировали фото Иванки из отпуска. Об этом сообщает The Guardian во вторник, 20 августа.

Дочь президента опубликовала фотографии с мужем на отдыхе на курорте в Вайоминге. Женщине поспешили напомнить, как разрушительно сказываются на экологии и климате решения и взгляды ее отца, в частности его решение выйти из Парижского соглашения.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Love. Wonder. Wander. Repeat. Публикация от Ivanka Trump (@ivankatrump) 18 Авг 2019 в 5:21 PDT

Не пропустили пользователи и фото с детьми, на котором Иванка фотографируется утром со своими детьми после пробуждения. Пользователи поспешили напомнить ей, что на границе США и Мексики у родителей продолжают отнимать их детей и не говорят, когда они увидятся вновь. В частности, в воскресенье у матери-беженки отобрали грудного младенца.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Sunday morning vibes ⛺️ We go together like campfire and marshmallows! #camping Публикация от Ivanka Trump (@ivankatrump) 18 Авг 2019 в 6:41 PDT

Напомним, что ранее Трампа обвинили в непотизме из-за участия Иванки в саммите G20.

Также сообщалось, что Иванка Трамп оконфузилась, поздравляя нового премьера Британии.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net