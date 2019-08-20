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20. 08. 2019

На Иванку Трамп обрушился шквал критики за фото из отпуска

Иванка Трамп вновь оказалась в центре социальной дискуссии, на этот раз ее спровоцировали фото Иванки из отпуска. Об этом сообщает The Guardian во вторник, 20 августа.

Дочь президента опубликовала фотографии с мужем на отдыхе на курорте в Вайоминге. Женщине поспешили напомнить, как разрушительно сказываются на экологии и климате решения и взгляды ее отца, в частности его решение выйти из Парижского соглашения.

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Love. Wonder. Wander. Repeat.

Публикация от Ivanka Trump (@ivankatrump)

Не пропустили пользователи и фото с детьми, на котором Иванка фотографируется утром со своими детьми после пробуждения. Пользователи поспешили напомнить ей, что на границе США и Мексики у родителей продолжают отнимать их детей и не говорят, когда они увидятся вновь. В частности, в воскресенье у матери-беженки отобрали грудного младенца.

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Sunday morning vibes ⛺️ We go together like campfire and marshmallows! #camping

Публикация от Ivanka Trump (@ivankatrump)

Напомним, что ранее Трампа обвинили в непотизме из-за участия Иванки в саммите G20.

Также сообщалось, что Иванка Трамп оконфузилась, поздравляя нового премьера Британии.

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Источник: korrespondent.net

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