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20. 08. 2019

Трамп заявил, что Apple должна уйти из Китая

 
Президент США Дональд Трамп во вторник, 20 августа, призвал корпорацию Apple перенести свое производство из Китая. Об этом он заявил журналистам во время встречи с президентом Румынии Клаусом Йоханнисом.
 
"Я могу оказывать помощь таким американским компаниям, как Apple, очень короткое время, пока они не сделают того, что должны сделать: вероятно, уйти из Китая <...> Если бы я им не помог, у них были бы большие проблемы", − подчеркнул американский лидер.
 
Напомним, в сентябре прошлого года Трамп посоветовал Apple вернуть производство техники из Китая в США, так как, по его мнению, стоимость товаров компании может вырасти в связи с торговыми разногласиями двух стран.
 
В начале августа стало известно, что президент США вводит налог на товары, которые ввозят из Китая. Это, как ожидается, вызовет рост цен на продукцию Apple.

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Источник: korrespondent.net

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