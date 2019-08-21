Пропавших под Киевом мать и дочь убили

Надежду Головач и ее дочь Юлию Зайковскую, пропавших 17 августа по дороге из Броваров в Киев, убили. Об этом 20 августа сообщила пресс-секретарь генерального прокурора Лариса Сарган в Facebook.

Прокуратура совместно с полицией и СБУ задержала четырех подозреваемых в организации и исполнении заказного убийства. Отмечается, что заказчиком преступления является бывший муж Головач, с которым у нее продолжались судебные споры из-за раздела имущества после развода.

По словам Сарган, мужчина действовал в сговоре с нынешней женой. Он заказал и оплатил убийство потерпевшей и ее дочери, воспользовавшись для этого услугами ранее судимого за умышленные убийства.

"Жизни двух человек заказчики оценили в 50 тысяч долларов", − указала пресс-секретарь.

Напомним, 53-летняя Надежда Головач и ее 31-летняя дочь Юлия Зайковская пропали 17 августа после выезда из Броваров в Киев. Утром 19 августа полицейские нашли их автомобиль, который был брошен на территории Броварского района.

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Источник: korrespondent.net