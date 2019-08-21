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21. 08. 2019

Пропавших под Киевом мать и дочь убили

 
Надежду Головач и ее дочь Юлию Зайковскую, пропавших 17 августа по дороге из Броваров в Киев, убили. Об этом 20 августа сообщила пресс-секретарь генерального прокурора Лариса Сарган в Facebook.
 
Прокуратура совместно с полицией и СБУ задержала четырех подозреваемых в организации и исполнении заказного убийства. 
 
Отмечается, что заказчиком преступления является бывший муж Головач, с которым у нее продолжались судебные споры из-за раздела имущества после развода. 
 
По словам Сарган, мужчина действовал в сговоре с нынешней женой. Он заказал и оплатил убийство потерпевшей и ее дочери, воспользовавшись для этого услугами ранее судимого за умышленные убийства.
 
"Жизни двух человек заказчики оценили в 50 тысяч долларов", − указала пресс-секретарь.
 
Напомним, 53-летняя Надежда Головач и ее 31-летняя дочь Юлия Зайковская пропали 17 августа после выезда из Броваров в Киев. Утром 19 августа полицейские нашли их автомобиль, который был брошен на территории Броварского района. 

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Источник: korrespondent.net

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