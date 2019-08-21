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21. 08. 2019

В США одобрили продажу истребителей F-16 Тайваню

 
Госдепартамент США согласовал возможность продажи Тайваню истребителей F-16 на восемь миллиардов долларов. Об этом во вторник, 20 августа, сообщили в Пентагоне.
 
"Госдепартамент вынес TECRO (Тайбейскому экономическому и культурному представительству) определение, разрешающее возможную продажу военного снаряжения иностранным государствам, на самолеты 66 F-16C/D Block 70 и соответствующее оборудование и обеспечение оценочной стоимостью восемь миллиардов долларов", − указано в сообщении.
 
О возможной продаже также уведомили Конгресс.
 
Напомним, в июле Госдепартамент США одобрил продажу Тайваню танков M1A2T Abrams, переносных зенитно-ракетных комплексов Stinger и другого вооружения на сумму более 2,2 млрд долларов.
 
В ответ Китай пригрозил ввести санкции против американских поставщиков оружия Тайваню, который он считает своей территорией.
 
Пекин ревностно относится к отношениям других стран с Тайванем,  Китайские власти неоднократно выражали протест США из-за поставок острову оружия.
 
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Источник: korrespondent.net

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