В США одобрили продажу истребителей F-16 Тайваню

Госдепартамент США согласовал возможность продажи Тайваню истребителей F-16 на восемь миллиардов долларов. Об этом во вторник, 20 августа, сообщили в Пентагоне.

"Госдепартамент вынес TECRO (Тайбейскому экономическому и культурному представительству) определение, разрешающее возможную продажу военного снаряжения иностранным государствам, на самолеты 66 F-16C/D Block 70 и соответствующее оборудование и обеспечение оценочной стоимостью восемь миллиардов долларов", − указано в сообщении.

О возможной продаже также уведомили Конгресс.

Напомним, в июле Госдепартамент США одобрил продажу Тайваню танков M1A2T Abrams, переносных зенитно-ракетных комплексов Stinger и другого вооружения на сумму более 2,2 млрд долларов.

В ответ Китай пригрозил ввести санкции против американских поставщиков оружия Тайваню, который он считает своей территорией.

Пекин ревностно относится к отношениям других стран с Тайванем, Китайские власти неоднократно выражали протест США из-за поставок острову оружия.

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Источник: korrespondent.net