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21. 08. 2019

Французского композитора во время похода загрыз медведь

 
Французский композитор Жюльен Готье погиб при нападении медведя гризли, путешествуя по канадской Аляске в рамках культурного проекта. Об этом 20 августа сообщил сайт France Musique.
 
Отмечается, что на Аляску 44-летний Готье отправился в компании со своей подругой Камиль Тоскани – биологом и фотографом.
 
Пара намеревалась сплавиться на 1,5 тысячу километров вниз по реке Маккензи.
 
Тоскани рассказала канадской полиции, что в ночь на 15 августа медведь схватил ее спящего друга за шею и утащил из палатки в лес. Тело композитора было обнаружено в дикой местности на следующий день. 
 
Готье закончил Парижскую высшую национальную консерваторию музыки и танца. Начиная с 2017 года, он сотрудничал с Симфоническим оркестром Бретани, а также регулярно участвовал в мероприятиях Парижской филармонии.
 
В США медведь упал с обрыва на полицейскую машину
 
Ранее сообщалось, что жителю Тувы чудом удалось выжить в берлоге медведя.

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Источник: korrespondent.net

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