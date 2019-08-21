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21. 08. 2019

Президент Италии принял отставку премьера

 
Президент Италии Серджо Маттарелла принял отставку председателя Совета министров Джузеппе Конте.
 
"Президент республики принял к сведению отставку и попросил правительство позаботиться о завершении текущих задач", − сообщили в канцелярии главы итальянского государства вечером во вторник, 20 августа, после того, как Конте посетил Маттареллу в его официальной резиденции − Квиринальском дворце в Риме.
 
В канцелярии отметили, что 21 августа в 16.00 по местному времени (17.00 по киевскому времени) стартуют консультации с представителями различных партий по вопросу о возможности формирования правящего большинства в парламенте и о перспективе досрочных выборов.
 
Ранее глава правительства обвинил своего заместителя и министра внутренних дел Маттео Сальвини в безответственных и эгоистичных действиях. Заявив 8 августа о выходе из правящей коалиции, лидер правопопулистской Лиги Сальвини преследовал исключительно "личные интересы и интересы своей партии", уверен Конте.
 
Тем самым глава МВД подверг Италию серьезному риску, добавил итальянский премьер.
 
Маттео Сальвини 8 августа потребовал провести досрочные парламентские выборы. Он указал, что из-за разногласий между Лигой и Движением 5 звезд, усиливающихся в последние месяцы, в парламенте отсутствует правящее большинство.
 
По его мнению, новое голосование является единственной альтернативой той непрочной коалиции, которая проработала всего 14 месяцев. 
 
Источник: Русская служба DW

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Источник: korrespondent.net

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