Лента RSS
Подписаться на ленту
21 августа 2019, среда, 04:45
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,06
  • € 2,28
21. 08. 2019

США испытали новую модификацию ракеты Tomahawk

 
В минувшее воскресенье США провели  испытание новейшей модификации крылатой ракеты Tomahawk, использовав при этом установку вертикального пуска Mark-41 (Mk-41). Об этом 20 августа сообщил официальный представитель Пентагона подполковник ВВС США Роберт Карвер, пишет ТАСС.
 
"Это была одна из модификаций (ракеты) Tomahawk Block IV, и в ходе испытания была использована установка вертикального пуска Mk-41, хотя и не в такой конфигурации, как для (дислоцированных в Румынии и Польше комплексов) Aegis Ashore", − отметил Карвер.
 
При этом Карвер подчеркнул, что Aegis Ashore "является сугубо оборонительной системой, которая не способна производить пуски наступательных вооружений". 
 
Также он уточнил, что ракета "поразила цель на суше − на острове Сан-Николас", находящемся в Тихом океане примерно в 100 км от побережья штата Калифорния. 
 
Модификация Block IV ракеты Tomahawk имеет неядерную боевую часть. Ракета состоит на вооружении ВМС США с 2004 года. Дальность этой модификации составляет 1,6 тысячи км.
 
Производитель ракеты − корпорация Raytheon − подчеркивает, что она способна часами кружить в воздухе над целью, "моментально менять курс по команде и наносить удар с высокой точностью".
 
Ранее сообщалось, что США испытали ракету наземного базирования с досягаемостью более 500 километров.
 
Это было первое испытание крылатой ракеты наземного базирования на дальность, которую запрещал российско-американский Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.
 
Как заявили в Кремле, запуск свидетельствуют о том, что Вашингтон заблаговременно готовился к выходу из ДРСМД.
Как сообщал Корреспондент.net, 2 августа США официально вышли из российско-американского Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности. 
 
О приостановке участия в ДРСМД Вашингтон объявил еще в феврале, но оставил полгода для переговоров с Россией о возможном сохранении соглашения. Однако компромисса достичь не удалось.
 
США винят РФ в нарушении договора, Москва считает обвинения лишенными оснований.
Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Мир
Анекдот все анекдоты

Приготовил себе новый вид кофе - антидепрессо.
Правда, там кофе как такового нет, только коньяк, но вдруг кому-то рецепт пригодится.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

17 ноября в Беларуси пройдут парламентские выборы.

Намерены ли вы участвовать в них?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.