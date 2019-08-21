Лента RSS
Подписаться на ленту
21 августа 2019, среда, 05:08
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,06
  • € 2,28
21. 08. 2019

В Саудовской Аравии расширили права женщин

 
Во вторник, 20 августа в Саудовской Аравии вступили в силу поправки к действующему законодательству, касающиеся уравнивания в правах женщин и мужчин. Об этом сообщило Саудовское агентство печати.
 
Теперь взрослым женщинам позволено путешествовать без разрешения мужчины-родственника, а также играть более значительную роль в семейных делах.
 
До последнего времени в Саудовской Аравии женщинам любого возраста и мужчинам, не достигшим 21 года, требовалось разрешение опекуна для поездок за рубеж. В рамках одобренных саудовскими властями поправок женщины также получили право подавать документы и получать загранпаспорта без согласия отвечающего за них члена семьи мужского пола.
 
Также саудовские женщины впервые обрели право самостоятельно регистрировать новорожденного ребенка, официально регистрировать смерть, а также подавать заявление о заключении или расторжении брака.
 
Напомним, резкие послабления в общественной сфере королевства начались после прихода к власти в стране Салмана бен Абдель Азиза Аль Сауда в 2015 году и назначения им в 2017 году своего 31-летнего сына − Мухаммеда бен Салмана − наследником престола.
 
В прошлом году саудовские женщины получили право самостоятельно водить автомобиль.
 
Женщинам Саудовской Аравии разрешили работать нотариусами

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Мир
Анекдот все анекдоты

Приготовил себе новый вид кофе - антидепрессо.
Правда, там кофе как такового нет, только коньяк, но вдруг кому-то рецепт пригодится.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

17 ноября в Беларуси пройдут парламентские выборы.

Намерены ли вы участвовать в них?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.