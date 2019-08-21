Трамп отложил встречу с премьером Дании

Президент США Дональд Трамп отложил встречу с датским премьер-министром Метте Фредериксен из-за ее высказываний о возможной продаже Гренландии. Об этом американский лидер сообщил в Twitter 21 августа.
"Дания − это особенная страна с необыкновенными людьми, но исходя из высказываний премьер-министра Метте Фредериксен о том, что она не заинтересована в обсуждении вопроса о покупке Гренландии, я откладываю нашу встречу, которая, как было запланировано, должна была состояться через две недели, на другое время", − написал Трамп.
....The Prime Minister was able to save a great deal of expense and effort for both the United States and Denmark by being so direct. I thank her for that and look forward to rescheduling sometime in the future!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 20, 2019
По данным СМИ, визит президента США в Данию, запланированный на 2-3 сентября, отменен.
Ранее Фредериксен категорически отвергла возможность продажи Гренландии.
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Источник: korrespondent.net
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