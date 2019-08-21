Журналист Playboy подал в суд на Трампа из-за пропуска в Белый дом

Корреспондент журнала Playboy и политический аналитик CNN Брайан Карем во вторник, 20 августа, подал в суд на президента США Дональда Трампа и пресс-секретаря Белого дома Стефани Гришэм за приостановку действия его постоянного пропуска в резиденцию американского лидера. Об этом сообщает ТАСС.

"Сегодня мы подали иск против президента Трампа и пресс-секретаря Стефани Гришэм с просьбой к федеральному окружному суду Вашингтона вынести постановление о немедленном восстановлении действия пропуска журналиста Playboy Брайана Карема и наложить запрет на продолжающиеся нарушения его прав, гарантированных первой и пятой поправками к Конституции США", − говорится в заявлении, распространенном адвокатом журналиста.

В начале августа Карем написал в Twitter, что он получил сообщение от Белого дома, согласно которому действие его пропуска с 5 августа будет приостановлено на 30 дней.

Позднее в интервью The Washington Post он пояснил, что официальной причиной этому послужила ссора с Себастьяном Горкой, который ранее занимал должность заместителя помощника Трампа. Однако сам Карем считает, что это "не настоящая проблема".

Напомним, в ноябре прошлого года Белый Дом приостановил действие пропуска журналиста CNN Джима Акосты после словесной перепалки с Трампом.

Телеканал оспорил это решение в суде, однако впоследствии отменил иск, так как американская администрация вернула Акосте аккредитацию.

После инцидента в Белом доме изменили правила для журналистов на пресс-конференциях.

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Источник: korrespondent.net