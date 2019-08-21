Макрон и Трамп согласны пригласить Путина на саммит G7 − CМИ

Президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с французским лидером Эммануэлем Макроном. Об этом чиновник американской администрации во вторник, 20 августа, сообщил CNN.

По информации собеседника телеканала, в ходе беседы лидеры сошлись во мнении, что президента РФ Владимира Путина необходимо пригласить на саммит Большой семерки (G7) в 2020 году.

Ожидается, что Трамп обсудит эту тему с другими мировыми лидерами в эти выходные на саммите G7, который пройдет в городе Биарриц на юго-западе Франции.

Как подчеркнул источник CNN, именно Макрон предложил позвать Россию на встречу в следующем году и Трамп согласился.

Ранее президент США заявил, что Россия должна вернуться в состав G7.

Напомним, аналогичное предложение Трамп выдвигал в прошлом году перед саммитом Большой семерки в Канаде, однако европейские страны в составе группы единогласно высказались против присоединения России.

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Источник: korrespondent.net