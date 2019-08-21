Итоги 20.08: Скандал с Сарой и места в Раде

В Израиле прокомментировали ситуацию с Сарой Нетаньяху и короваем

Израильский министр Зеев Элькин рассказал, что протокол визита в Украину премьера Биньямина Нетаньяху не предполагал активного участия в церемонии встречи его супруги, поэтому ее не проинструктировали, что делать с приветственным караваем.

Сара - скандал. Чем известна жена премьера Израиля

Слуга народа распределила места в комитетах и места в зале Раде

Партия Слуга народа распределила количество мест в комитетах новой Верховной Рады. Как заявила вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе, политсила пренебрегла решением первого заседания подготовительной группы и намерена сохранить большинство во всех комитетах без исключения.

Также Слуга народа заняла все передние ряды перед трибуной, оттеснив тем самым другие фракции назад. Рассадка стала нововведением, поскольку ранее фракции большинства оставляли впереди сектор для меньшинства и рассаживались таким образом, чтобы представители всех политсил имели доступ к трибуне.

Владельца сгоревшего одесского отеля арестовали

Киевский районный суд Одессы арестовал на два месяца владельца сгоревшего одесского отеля Токио Стар Вадима Черного.

Украина и Израиль договорились об экономическом безвизе

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман на брифинге с израильским коллегой Биньямином Нетаньяху заявил, что между странами фактически вводится экономический безвиз.

По мнению премьера, сотрудничество с Израилем возможно по целому ряду отраслей экономики. Также Гройсман призвал израильский бизнес не ждать ратификации ЗСТ в сентябре, а уже сейчас инвестировать в Украину.

Президент создал новый департамент в своем офисе

Президент Владимир Зеленский создал департамент доступа к публичной информации Офиса президента.

Подразделение будет отвечать за рассмотрение, обработку, учет, систематизацию, анализ и предоставление ответов на запросы на информацию, поступающие президенту, Офису президента, а также предоставлять консультации при оформлении таких запросов.

Евросоюз отказал Британии в пересмотре соглашения о Brexit

Президент Европейского совета Дональд Туск заявил, что Евросоюз не будет пересматривать соглашение о Brexit в части механизма "бэкстоп", изъятия которого требует премьер Великобритании Борис Джонсон.

СБУ предотвратила теракт в Сумах на День Независимости

Служба безопасности Украины заявила о предотвращении теракта, который готовили на День Независимости в Сумах.

Сотрудники спецслужбы задержали 19-летнего сумчанина, который является членом радикальной молодежной группировки. Правоохранители считают, что он вместе с сообщниками планировал взорвать боеприпасы и взрывчатку в местах массового скопления людей.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net