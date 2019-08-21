В Харьковской области мужчина получил восьмую судимость за пять лет

Змиевский районный суд Харьковской области признал виновным 22-летнего местного жителя в совершении краж и незаконном завладении транспортным средством, совершенным повторно и совмещенным с проникновением (ч.ч.2,3 ст.185, ч.2 ст.289 УК Украина). Это его восьмая судимость за последние пять лет, сообщила накануне пресс-служба региональной прокуратуры.

"Суд назначил молодому человеку наказание в виде пяти лет лишения свободы. Приговор суда не вступил в силу, поскольку идет время на апелляционное обжалование", – говорится в сообщении.

Ранее осужденный имел семь судимостей, в том числе пять – за тяжкие корыстные преступления против собственности. Спустя несколько месяцев после возвращения из тюрьмы он совершил новые преступления.

В суде доказано шесть эпизодов, имевших место с апреля по август 2018 года. Среди них – кражи перфоратора, автомобильного пылесоса, шлифовальной машинки, велосипеда, мобильных телефонов и тому подобное.

Вор проникал в дома односельчан и брал почти все, что бросалось ему в глаза и казалось ценным. Кроме того, он обокрал двух женщин, заснувших на остановке в ожидании транспорта. Он забрал у них сумочку, золотые украшения и мобильные телефоны. Кроме того, он дважды угонял скутеры со дворов частных домов. По словам осужденного, он просто брал их, чтобы покататься.

Напомним, в Славянске уголовник изнасиловал 18-летнюю девушку сразу после досрочного освобождения. Полиция проверяла его причастность к другим преступлениям – краже, грабежу и покушению на изнасилование.

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Источник: korrespondent.net