Австралия присоединится к коалиции в Ормузском проливе

Австралия в ответ на просьбу США согласилась принять участие в международной коалиции по обеспечению безопасности нефтяных перевозок в Ормузском проливе для противостояния деятельности Ирана. Об этом сказал австралийский премьер-министр Скотт Моррисон, сообщает Интерфакс-Украина в среду, 21 августа.

"Правительство приняло решение, что в национальных интересах Австралии внести вклад и работать с нашими международными партнерами. Наш вклад будет ограниченным по объему и времени", – заявил он на пресс-конференции.

Моррисон пояснил решение тем, что "дестабилизирующее поведение (Ирана – ред.) представляет угрозу национальным интересам Австралии в регионе".

Австралийские СМИ, комментируя заявление премьера, сообщают, что Австралия планирует направить в район пролива фрегаты и разведывательный самолет.

Напомним, 19 июля Корпус стражей исламской революции задержал британский танкер Stena Impero в Ормузском проливе, который якобы нарушил международные правила. После этого США создали коалицию по патрулированию Ормузского пролива.

Позже стало известно, что Великобритания объявила о присоединении к инициированной Вашингтоном международной коалиции.

В свою очередь Иран в начале августа захватил еще один танкер, который якобы принадлежит Ираку.

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Источник: korrespondent.net