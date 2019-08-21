Жителям Луганщины начали подвозить воду

Жителям Лисичанска и близлежащих городов в Луганской области, которые накануне остались без централизованного водоснабжения, начали подвозить воду. Об этом сообщает ГСЧС в среду, 21 августа.

"В течение суток населению подвезено 76 куб. м технической и 40 куб. м питьевой воды (из них подразделениями ГСЧС 61 куб. м технической и 40 куб. м питьевой воды)", – говорится в сообщении.

В ГСЧС напомнили, что 19 августа в результате задолженности за электроснабжение были отключены объекты КП Лисичанскводоканал – четыре насосные станции и две канализационные насосные станции – в городе Лисичанск.

Тогда без водоснабжения остались жители городов Новодружеск, Приволье и частично города Лисичанск – всего около 80 тысяч человек.

Также аналогичная ситуация произошла 31 июля, когда за долги была отключена насосная станция Лисичанскводоканала. Без водоснабжения осталось около 13 тысяч абонентов.

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Источник: korrespondent.net