Лента RSS
Подписаться на ленту
21 августа 2019, среда, 10:57
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,06
  • € 2,28
21. 08. 2019

Жителям Луганщины начали подвозить воду

Жителям Лисичанска и близлежащих городов в Луганской области, которые накануне остались без централизованного водоснабжения, начали подвозить воду. Об этом сообщает ГСЧС в среду, 21 августа.

"В течение суток населению подвезено 76 куб. м технической и 40 куб. м питьевой воды (из них подразделениями ГСЧС 61 куб. м технической и 40 куб. м питьевой воды)", – говорится в сообщении.

В ГСЧС напомнили, что 19 августа в результате задолженности за электроснабжение были отключены объекты КП Лисичанскводоканал – четыре насосные станции и две канализационные насосные станции – в городе Лисичанск.

Тогда без водоснабжения остались жители городов Новодружеск, Приволье и частично города Лисичанск – всего около 80 тысяч человек.

Также аналогичная ситуация произошла 31 июля, когда за долги была отключена насосная станция Лисичанскводоканала. Без водоснабжения осталось около 13 тысяч абонентов.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Украина
Следующая новость Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

Приготовил себе новый вид кофе - антидепрессо.
Правда, там кофе как такового нет, только коньяк, но вдруг кому-то рецепт пригодится.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

17 ноября в Беларуси пройдут парламентские выборы.

Намерены ли вы участвовать в них?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.